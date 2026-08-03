Guillaume Canet invite les Français à suivre son exemple après avoir fait des dons

Guillaume Canet a publié un appel aux dons sur ses réseaux sociaux après les incendies qui ont ravagé le sud-ouest de la France, en particulier la Gironde, détruisant près de 42 000 hectares de végétation ; sa prise de parole, motivée par une implication personnelle dans la région où il possède une résidence secondaire, a immédiatement suscité une vive polémique sur les plateformes sociales.

Les feux, désormais fixés selon les bilans officiels, ont provoqué une forte émotion locale et nationale. Dans une vidéo relayée à ses abonnés, l’acteur et réalisateur explique avoir voulu apporter une aide concrète aux sinistrés et précise avoir pris contact avec plusieurs ONG pour coordonner un soutien financier et logistique.

Dans ses déclarations, Canet évoque l’engagement des secours et des bénévoles et témoigne de son attachement à la zone touchée. Il affirme également avoir effectué un don personnel et d’avoir proposé son aide pour relayer les campagnes de collecte menées par des associations reconnues.

Guillaume Canet s’exprime et suscite la polémique

« J’ai été ému, bouleversé et admiratif du travail que les pompiers professionnels, volontaires, ont fait pour combattre ces flammes, mais aussi les bénévoles, les agriculteurs qui sont venus en masse de la France entière pour prêter main‑forte », a déclaré Guillaume Canet dans la vidéo citée par ses équipes. Il a ajouté avoir « une pensée particulière pour tous les sinistrés, qui ont perdu leur voiture, leur maison, leur vie entière, des maisons qui se transmettent de génération en génération ».

Selon ses propos, il a contacté trois organisations pour canaliser son action : La Croix‑Rouge, La Fondation de France et Le Secours populaire. Outre son don personnel, il explique avoir proposé de mettre ses moyens de communication au service de ces associations afin de relayer leurs appels aux dons, celles‑ci lui indiquant qu’elles avaient besoin d’appui médiatique.

Les fonds versés et collectés, précise son message, doivent servir à « apporter un soutien concret aux sinistrés », notamment par le financement de biens essentiels, l’accompagnement dans les démarches administratives et des actions de soutien destinées aux personnes touchées et aux familles des pompiers.

Sur X (anciennement Twitter), la réaction des internautes a été partagée : plusieurs comptes ont critiqué l’initiative et la visibilité donnée par une personnalité, tandis que d’autres ont salué son engagement et encouragé les dons via les organisations mentionnées.