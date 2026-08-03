Kenya : les réserves de change atteignent 15,4 milliards de dollars fin juillet 2026

Les réserves de change du Kenya ont progressé de 1,54 milliard de dollars pour atteindre 15,4 milliards de dollars au 30 juillet 2026, selon les données publiées vendredi par la Banque centrale du Kenya. Cette hausse renforce la capacité du pays à financer ses importations et à soutenir la stabilité de sa monnaie.

Le niveau enregistré permet désormais de couvrir 6,4 mois d’importations, contre 5,9 mois une semaine auparavant. Il dépasse ainsi le seuil de couverture généralement suivi par les autorités monétaires pour évaluer la solidité des réserves extérieures.

La Banque centrale du Kenya, qui a communiqué ces chiffres le 31 juillet, a indiqué que ces réserves répondaient à l’obligation légale qui lui est imposée. L’institution n’a pas fourni, dans les éléments disponibles, de précisions sur la répartition des avoirs ou sur les facteurs ayant alimenté cette progression hebdomadaire.

La monnaie kényane est pour sa part restée stable face aux principales devises internationales et régionales. Cette stabilité intervient alors que les réserves de change constituent un indicateur clé pour la confiance des investisseurs et la capacité du pays à régler ses achats à l’étranger.

Un coussin extérieur renforcé

Avec 15,4 milliards de dollars disponibles, le Kenya dispose d’un matelas financier accru pour absorber d’éventuelles tensions sur les marchés des changes. Ces réserves peuvent notamment être mobilisées pour répondre aux besoins d’importation et limiter les pressions sur le shilling kényan.

L’évolution publiée par la Banque centrale marque une amélioration par rapport à la semaine précédente, lorsque la couverture des importations s’établissait à 5,9 mois. Les autorités monétaires continuent de surveiller cet indicateur dans un contexte régional marqué par les variations des devises et les besoins de financement extérieur.