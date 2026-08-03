Guinée équatoriale : de nouvelles règles chinoises ralentissent l’accord gazier avec Fuhai

Depuis décembre 2025, la compagnie chinoise Fuhai Energy est associée au projet gazier Barracuda, situé au large de la Guinée équatoriale. L’entreprise souhaite prendre part à l’exploitation de gisements jugés prometteurs, mais son arrivée dans le projet reste suspendue à l’autorisation des autorités chinoises de sa province d’origine.

L’accord devait être finalisé le mois dernier. Il prévoit la cession par la société britannique Europa Oil & Gas d’une partie de ses intérêts dans le bloc gazier offshore EG-08 à Fuhai Energy.

Le projet Barracuda s’inscrit dans les efforts de la Guinée équatoriale pour développer ses ressources gazières offshore. L’entrée d’un partenaire chinois devait permettre de renforcer les capacités financières et techniques mobilisées autour du permis.

Mais la transaction se heurte désormais à de nouvelles règles appliquées en Chine. Ces dispositions ralentissent la procédure d’approbation nécessaire à Fuhai Energy avant la conclusion définitive de l’accord avec Europa Oil & Gas.

Une validation chinoise encore attendue

La compagnie chinoise doit obtenir le feu vert des autorités de sa province avant de pouvoir avancer dans le projet équato-guinéen. Cette étape administrative retarde la finalisation du transfert de participation dans le bloc EG-08.

Aucune indication n’a été fournie sur la date à laquelle cette autorisation pourrait être délivrée. Tant que la procédure n’est pas achevée, Fuhai Energy ne peut pas pleinement engager les opérations prévues dans le cadre de son arrivée sur Barracuda.

Pour Europa Oil & Gas, l’accord représente une évolution de sa présence dans le secteur gazier équato-guinéen. La société britannique cherche à transférer une partie de ses intérêts, tandis que Fuhai Energy entend accroître son exposition aux ressources énergétiques africaines.

Le retard lié aux exigences chinoises ne remet pas nécessairement en cause le projet, mais il en repousse la mise en œuvre. Les parties restent dans l’attente de la décision des autorités compétentes, préalable indispensable à la finalisation de la transaction.