Nigeria : Gavi promet plus de 500 millions de dollars pour la vaccination avant de réduire son aide

La directrice générale de l’Alliance du vaccin, Sania Nishtar, a annoncé vendredi à Abuja un engagement de plus de 500 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les campagnes de vaccination au Nigeria. Elle s’exprimait à l’issue d’une rencontre avec le président nigérian Bola Tinubu.

Cette enveloppe doit contribuer au financement des programmes de vaccination dans le pays, confronté à d’importants besoins sanitaires et à une couverture vaccinale encore inégale. Rapporté à une année, le montant promis représente un peu plus de 100 millions de dollars.

Cette somme reste toutefois inférieure aux 261 millions de dollars décaissés par Gavi au Nigeria pour la seule année 2025. L’annonce intervient alors que l’Alliance du vaccin prépare une réduction progressive de son soutien financier au pays.

« Nous allons vacciner toute une génération », a déclaré Sania Nishtar à Abuja, selon les éléments communiqués à l’issue de sa visite. Les autorités nigérianes souhaitent notamment renforcer la vaccination systématique et les campagnes ciblant les enfants qui n’ont reçu aucune dose.

Un soutien appelé à évoluer

Gavi, qui aide les pays à financer l’achat et la distribution de vaccins, a joué un rôle central dans l’élargissement de la couverture vaccinale au Nigeria. Son appui a notamment permis de soutenir des campagnes contre plusieurs maladies évitables et de renforcer les chaînes d’approvisionnement.

L’engagement annoncé sur cinq ans intervient dans un contexte financier plus difficile pour l’Alliance. Gavi a perdu son premier bailleur de fonds, les Etats-Unis, après la fin de leur soutien, ce qui pèse sur ses perspectives de financement.

Le Nigeria figure parmi les pays les plus peuplés d’Afrique et doit répondre à une forte demande de soins, alors que ses infrastructures sanitaires restent fragiles. Les difficultés d’accès, les déplacements de population et les insuffisances logistiques compliquent régulièrement l’acheminement des vaccins dans plusieurs régions.

Le gouvernement de Bola Tinubu entend accroître la mobilisation des ressources nationales afin de maintenir les programmes de vaccination lorsque l’aide extérieure diminuera. L’annonce de Gavi doit ainsi permettre d’assurer une transition progressive, tout en maintenant les campagnes destinées aux populations les plus vulnérables.