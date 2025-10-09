Bénin: la CRIET inflige 5 ans de prison ferme et 20 millions FCFA à un homme pour falsification de décret présidentiel

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné, le mardi 7 octobre 2025, un prévenu reconnu coupable d’avoir falsifié un décret du président Patrice Talon, dans une affaire mêlant escroquerie via Internet et faux en écriture publique.

La peine prononcée selon les informations de Libre Express s’élève à 5 ans de prison ferme et 20 millions de francs CFA d’amende.

Selon le dossier, l’accusé aurait escroqué une somme de 15 millions FCFA à son pasteur, en usant d’un faux document de projet baptisé PAG Mirador. Pour rendre plausible cette supercherie, il aurait falsifié un décret mettant à contribution les autorités nationales, notamment en y associant les signatures présumées de Patrice Talon, du ministre du Cadre de vie José Didier Tonato et du ministre des Finances Romuald Wadagni.

Lors de l’audience, le prévenu a reconnu avoir tiré son texte falsifié d’un décret authentique mais a nié en avoir fait usage. Pourtant, un juge a relevé qu’il l’avait présenté comme pièce justificative auprès de ses victimes.

La chambre correctionnelle de la CRIET a requalifié les chefs d’accusation en « escroquerie via Internet », confirmant que l’infraction relève du droit pénal numérique. En plus de la peine de prison et de l’amende, la Cour a ordonné la confiscation du document falsifié ainsi que du téléphone portable du prévenu.

Trois victimes, dont le pasteur escroqué, n’ont pas maintenu leur constitution de partie civile, selon le média.

À l’audience du 25 juin 2025, le parquet spécial auprès de la CRIET avait requis la même durée de peine: cinq ans mais avec quatre ans ferme et une amende de 1 million FCFA. La Cour a toutefois appliqué une sentence plus sévère, rejetant les appels à la clémence formulés par le prévenu, qui avait imploré indulgence, arguant que ses actes étaient motivés par l’ignorance.