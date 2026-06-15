Parti Les Démocrates : le camp Houndété relance la bataille judiciaire, audience prévue le 18 juin

Après une première décision de justice favorable à la direction conduite par Nourénou Atchadé, le camp d’Éric Houndété refuse de s’avouer vaincu. Les dissidents ont interjeté appel et seront de nouveau devant la justice le 18 juin prochain.

Le feuilleton judiciaire autour de la crise interne du parti Les Démocrates est loin d’être terminé. Alors qu’une décision de justice avait validé fin avril la nouvelle direction mise en place après le départ de l(ancien président Thomas Boni Yayi, le camp de l’ancien vice-président Éric Houndété a décidé de porter l’affaire devant la juridiction d’appel.

Selon Bip radio, l’audience est fixée au 18 juin 2026. Cette nouvelle étape judiciaire pourrait être déterminante pour l’avenir du principal parti d’opposition du Bénin, confronté depuis plusieurs mois à de profondes divisions internes.

À l’origine du contentieux, les décisions prises par le Conseil national extraordinaire du parti tenu en avril dernier. Cette rencontre avait notamment entériné la nomination de Nourénou Atchadé à la tête de la formation politique et prononcé des mesures disciplinaires contre plusieurs responsables accusés d’avoir soutenu des positions contraires à la ligne du parti.

Saisi par des membres contestataires, le tribunal avait toutefois estimé que les décisions prises par les instances dirigeantes étaient conformes aux textes du parti, validant ainsi la nouvelle équipe dirigeante. Une décision qui avait été saluée par le camp Atchadé comme un retour à la légalité.

Mais pour les proches d’Éric Houndété, le dossier est loin d’être clos. En faisant appel, ils espèrent obtenir l’annulation du jugement rendu en première instance et faire reconnaître leurs arguments devant la juridiction supérieure.

L’audience du 18 juin est donc particulièrement attendue. Elle pourrait soit conforter la direction actuelle du parti, soit rouvrir davantage le débat sur la gouvernance des Démocrates.

Par ailleurs, cette nouvelle bataille judiciaire intervient dans un contexte délicat pour la formation politique, qui tente de se reconstruire après les turbulences ayant suivi la démission de Boni Yayi et les divergences apparues à l’approche des échéances électorales de 2026. La justice avait déjà validé la nouvelle direction du parti à la fin du mois d’avril, mais l’appel introduit par le camp Houndété maintient le dossier au cœur de l’actualité politique béninoise.