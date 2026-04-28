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Bénin

Bénin: Julien Kandé Kansou condamné à 2 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné, ce mardi 28 avril 2026, l’écrivain et militant politique Julien Kandé Kansou à vingt-quatre mois de prison ferme assortis d’une amende de dix millions de francs CFA.

Edouard Djogbénou
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Julien Kandé Kansou, poète et membre du parti Les Démocrates
Julien Kandé Kansou, poète et membre du parti Les Démocrates
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Militant du parti d’opposition Les Démocrates et membre de sa cellule de communication, Julien Kandé Kansou était poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système électronique et incitation à la rébellion. Il est en détention provisoire depuis le 12 juin 2025.

Lors de l’audience du 17 mars dernier, le ministère public avait requis la même peine, estimant les faits suffisamment établis pour justifier une sanction ferme. Le tribunal a suivi ces réquisitions dans leur intégralité.

Tout au long du procès, ouvert le 1er juillet 2025, le prévenu a plaidé non coupable, contestant les accusations portées contre lui. Le militant du parti Les Démocrates poursuit donc son séjours carcéral.

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