Bénin : voici les numéros d’urgence et d’assistance à connaître

Afin de permettre aux citoyens de réagir rapidement en cas d’urgence ou de besoin d’assistance, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP Bénin) a rappelé la liste des numéros courts officiels accessibles gratuitement sur tous les réseaux de téléphonie mobile.

L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP Bénin) a invité les populations à se familiariser avec les numéros courts dédiés aux services d’urgence, de sécurité, de santé et d’assistance disponibles sur l’ensemble du territoire national.

Selon l’institution, ces numéros permettent aux citoyens de joindre rapidement les services compétents en cas de danger, d’accident, de problème sanitaire ou pour toute autre situation nécessitant une intervention urgente.

Parmi les principaux contacts figurent la Police Républicaine aux 116 et 117, les Sapeurs-pompiers au 118, le SAMU-Bénin au 112 ainsi que la Brigade des mineurs au 160. D’autres numéros sont également mis à disposition pour contacter plusieurs administrations publiques et organismes d’intérêt général.

L’ARCEP souligne que ces services sont accessibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile afin de garantir une prise en charge rapide des préoccupations des citoyens.

La liste complète des numéros courts