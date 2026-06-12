Bénin : ce qu’il faut retenir de la première réunion entre Romuald Wadagni et les ministres conseillers

Une semaine après leur nomination à la Présidence de la République, les douze ministres conseillers ont tenu leur première réunion de travail avec le président Romuald Wadagni. Au cours de cette séance, le chef de l’État a fixé les principes qui devront guider leur mission.

Une semaine après leur entrée en fonction, les ministres conseillers rattachés à la Présidence de la République ont été reçus ce vendredi 12 juin par le président Romuald Wadagni pour une séance de travail. Cette rencontre, la première du genre depuis leur nomination, a permis au chef de l’État de préciser sa vision du rôle qu’ils sont appelés à jouer dans l’appareil gouvernemental.

Dans un message publié à l’issue de la réunion, Romuald Wadagni a rappelé ce qu’il considère comme l’exigence fondamentale de leur mission : « Nous ne sommes ici que pour servir le Bénin et les Béninois ». Le président a insisté sur la cohérence entre les engagements et les actes, l’attention à porter aux couches les plus vulnérables ainsi que la nécessité de mieux expliquer aux citoyens les réformes et les actions engagées par le gouvernement.

« La campagne est désormais derrière nous. Aujourd’hui, seul le Bénin compte », a notamment déclaré le chef de l’État, invitant ses collaborateurs à se consacrer pleinement aux défis du développement national.

Cette première réunion intervient une semaine après la signature du décret n°2026-358 du 5 juin 2026 portant nomination des ministres conseillers à la Présidence de la République. Au total, douze personnalités ont été désignées pour accompagner le chef de l’État dans le suivi des politiques publiques et l’évaluation de l’action gouvernementale.

Ce collège couvre pratiquement tous les secteurs stratégiques de l’action publique : infrastructures, affaires économiques, justice, agriculture, santé, défense, enseignement, énergie, emploi, affaires sociales, culture et sports. La coordination du collège a été confiée à Jeanne Adanbiokou Akakpo, ministre conseillère aux Infrastructures et au Cadre de vie.

Cinq anciens ministres conseillers de Talon reconduits

L’une des particularités de cette nouvelle équipe réside dans la continuité observée avec le dispositif mis en place sous Patrice Talon. En effet, cinq anciens ministres conseillers du régime Talon ont été reconduits par Romuald Wadagni dans le nouveau collège présidentiel.

Il s’agit de : Paulin Gbénou, ministre conseiller aux enseignements maternel et primaire, Mariam Djaouga Sacca, ministre conseiller à la famille et aux affaires sociales, Rachidi Gbadamassi, ministre conseiller à la Sécurité, Ayibatin Hantan, ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports, et Bio Guéra SACCA KINA, ministre Conseiller à l’Agriculture.