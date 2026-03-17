CRIET: deux ans de prison ferme et 10 millions FCFA requis contre Julien Kandé Kansou

Le procès de Julien Kandé Kansou, membre de la cellule de communication du parti Les Démocrates, s’est poursuivi ce mardi 17 mars 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Le ministère public a requis contre le prévenu une peine de deux ans d’emprisonnement ferme, assortie d’une amende de 10 millions de francs CFA. Julien Kandé Kansou est poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système électronique et incitation à la rébellion. Lors des audiences précédentes, il avait plaidé non coupable.

À l’ouverture de l’audience, le parquet a demandé à la Cour de retenir le prévenu dans les liens de la prévention. Selon l’accusation, il lui est reproché d’avoir tenu des propos critiques à l’encontre d’un ministre du gouvernement, à la suite d’une proposition relative à l’instauration de taxes sur la connexion Internet.

En réponse aux réquisitions, la défense, assurée par Barnabé Gbago et Augustin Aballo, a sollicité la relaxe pure et simple de leur client. Les avocats ont soutenu que les prises de position de Julien Kandé Kansou relèvent du débat démocratique, invoquant les dispositions de la loi portant statut de l’opposition au Bénin, qui consacrent le droit de critiquer l’action gouvernementale.

Prenant la parole en dernier, le prévenu a rappelé qu’il a déjà passé neuf mois en détention provisoire et a exprimé la difficulté de cette situation pour lui et sa famille.

Le délibéré de la Cour est attendu pour le 28 avril 2026.