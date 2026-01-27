Bénin: décès du journaliste Judicaël Gbaguidi après des années de combat contre l’insuffisance rénale

Le journaliste Judicaël Gbaguidi est décédé ce mardi 27 janvier 2026 après des années de rude combat contre l’insuffisance rénale. Sa mort a été annoncée par une proche Valerie Gbaguidi sur ses réseaux sociaux.

Judicaël Gbaguidi n’est plus. Le journaliste est décédé après des années de combat contre l’insuffisance rénale. « Mardi sombre, Notre frère s’en est allé les armes à la main. Rip Judicael Gbaguidi« , écrit Valerie Gbaguidi. Professionnel des médias très connu dans la sphère médiatique, Judicaël Gbaguidi s’est fait remarquer ces dernières années sur les réseaux sociaux.

Il lance des cagnottes et appels à l’aide pour soutenir les frais de ses soins contre l’insuffisance rénale notamment la dialyse. Mais les élans de solidarité de la part de nombreux internautes n’ont pas pu couvert le coût très élevé des soins.

Judicaël Gbaguidi a partagé des séquences de sa dernière séance de dialyse avec ses abonnés. « Merci beaucoup à tous ceux qui font le minimum. Je suis un peu rare car un peu souffrant. Portons-nous bien et n’arrêtons pas le mouvement« , a écrit Judicaël Gbaguidi qui profité pour lancé son appel à l’aide le lundi 26 janvier 2026.

A quand la prise en charge des dialysés

Déjà le samedi 24 janvier, il avait lancé une alerte sur son état de santé. Cette fois-ci, le journaliste Judicaël Gbaguidi a annoncé son hospitalisation des suites d’un essoufflement. « Ponction actée. Après la séance de dialyse et étant toujours essoufflé (je n’ai même pas pu prendre 5 cuillerées de riz) ensemble avec mon néphrologue on a décidé de faire la ponction. Merci à tous ceux qui ont réagi et continuent petitement. Je vous jure je suis à plat. Aidez-moi un peu plus. Après 5heures de dialyse me voici couché pour combien d’heures je ne sais. », a-t-il déploré.

Dans sa publication, Judicaël Gbaguidi a évoqué désespérément la valeur de la bonne santé. « Houuuunm la santé est vraiment le prix fort à payer dans cette vie. Prenez soins de vous je vous en prie et surtout faites vous plaisir régulièrement. Je viens d’apprendre la mort de trois dialysés qui pourtant paraissaient plus ou moins en forme. La trouille houuummmm. En tout cas Dieu est grand. Union de prières », pouvait t-on lire.

Tout au long de son combat contre l’insuffisance rénale, le journaliste Judicaël Gbaguidi a toujours milité pour la prise en charge des personnes souffrant d’insuffisance rénale. Mieux, il ne rate aucune occasion pour inviter le gouvernement à trouver une place à la prise en charge des dialysés dans son programme d’action (PGG).

