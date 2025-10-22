Bénin: construction de cinq lycées scientifiques et d’une École normale supérieure

Réuni ce mercredi 22 octobre 2025 sous la présidence du Chef de l’État Patrice Talon, le Conseil des ministres a autorisé la construction de cinq lycées scientifiques et d’une École normale supérieure.

À l’issue du Conseil des ministres du 22 octobre 2025, le gouvernement a donné son feu vert pour la construction de cinq lycées scientifiques et d’une École normale supérieure. Ces établissements seront implantés à Abomey-Calavi, Parakou, Lokossa, Abomey et Natitingou, avec pour ambition de former une nouvelle génération de scientifiques béninois capables de répondre aux défis du développement national.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la continuité des réformes engagées dans le sous-secteur de l’Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle, vise à renforcer la qualité de l’enseignement des sciences, des technologies et des mathématiques. Elle répond également au besoin de doter le pays d’un vivier d’enseignants bien formés et de cadres scientifiques compétents.

Selon le communiqué du Conseil, les études architecturales et techniques nécessaires à la mise en œuvre du projet sont déjà achevées. Aussi, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec une entreprise qualifiée pour l’exécution des travaux. L’objectif est de doter le Bénin d’infrastructures modernes qui offriront un cadre d’apprentissage propice à l’innovation et à la recherche scientifique.

Les ministres en charge de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et des Finances ont été instruits pour veiller à la bonne exécution du projet, conformément aux cahiers des charges établis.