Bénin – Communales 2025: ouverture des enregistrements des candidatures à la CENA

Du 24 au 28 octobre 2025, la Commission électorale nationale autonome (CENA) procède à l’enregistrement des déclarations de candidatures pour l’élection des membres des conseils communaux. L’opération se déroule exclusivement au siège de l’institution à Cotonou, conformément au calendrier électoral en vigueur.

La CENA a annoncé ce jeudi, l’ouverture des enregistrements des candidatures à la CENA dans le cadre des prochaines élections locales. L’objectif est de permettre aux partis politiques et coalitions légalement constitués de soumettre les dossiers de leurs candidats en vue de la validation par la CENA.

Après la clôture de la période d’enregistrement, la CENA procédera à la vérification des dossiers déposés afin d’en publier la liste provisoire. Cette liste sera suivie de la phase des recours, avant la validation définitive des candidatures qui ouvriront la voie à la campagne électorale.

Les partis politiques sont donc invités à se conformer scrupuleusement aux délais fixés, sous peine de voir leurs candidatures rejetées pour dépôt tardif ou dossier incomplet.