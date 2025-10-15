Bénin: 350 nouveaux conseillers et inspecteurs bientôt recrutés dans l’enseignement secondaire

Le gouvernement béninois a annoncé, lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2025, le recrutement de 350 agents pour renforcer le corps d’encadrement pédagogique. L’objectif est de combler le déficit en conseillers pédagogiques et inspecteurs du second degré afin d’améliorer la qualité de l’enseignement sur l’ensemble du territoire.

La décision émane du Conseil des ministres tenu ce mercredi 15 octobre 2025. À travers cette mesure, le gouvernement du président Patrice Talon entend poursuivre la professionnalisation du système éducatif et garantir un meilleur suivi des enseignants sur le terrain.

Selon le compte rendu officiel, il sera procédé au recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l’Enseignement secondaire au titre de l’année 2025. Ces futurs cadres pédagogiques seront formés pour assurer un encadrement rapproché des enseignants et veiller à l’application effective des programmes d’études dans les collèges.

Ce recrutement s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis plusieurs années dans le secteur de l’éducation, notamment l’amélioration de la gouvernance, la formation continue des enseignants et le renforcement du dispositif d’évaluation. Il vise aussi à répondre aux besoins croissants des établissements scolaires, particulièrement dans les zones rurales où le manque de supervision pédagogique reste un défi majeur.