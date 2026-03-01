Bénin: 2 présumés voleurs échappés d’une garde à vue à Lalo interpellés à Bohicon

Deux individus présumés impliqués dans des vols de moutons et de motos, précédemment évadés alors qu’ils étaient en garde à vue, ont été de nouveau interpellés par la Police républicaine à Bohicon.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 février 2026, sous la conduite des agents du Commissariat de l’arrondissement d’Avogbanna. Selon les informations, les forces de l’ordre ont localisé le refuge des deux fugitifs grâce à des renseignements jugés fiables.

Le premier suspect a été interpellé dans la journée du vendredi. Son arrestation a permis de remonter jusqu’à son complice, retrouvé le samedi 28 février aux environs de 8 h 30, dissimulé dans un kiosque à Ahouawè. L’opération a été menée sous la supervision directe du chef d’unité.

Après leur arrestation, les deux hommes ont été placés sous contrôle policier, avant d’être remis à la disposition du Commissariat de l’arrondissement de Lalo, conformément aux instructions du procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey, pour la poursuite de la procédure judiciaire engagée à leur encontre.

Pour rappel, les deux suspects avaient été arrêtés en flagrant délit au début du mois de février dans un village de la commune de Lalo, pour vol de motos et de moutons. Ils avaient réussi à s’évader alors qu’ils étaient menottés, profitant d’un moment d’inattention lors de leur surveillance.