Bayrou prêt à négocier si l’effort est reconnu

Mercredi 27 août sur TF1, le Premier ministre a déclaré être prêt à « ouvrir toutes les négociations nécessaires » avec les oppositions sur le budget, à condition que l’on reconnaisse d’abord « l’importance de l’effort » requis pour réaliser les économies, a-t-il précisé en évoquant le vote de confiance qu’il sollicitera de l’Assemblée nationale le 8 septembre. François Bayrou a indiqué qu’il ne « croi(t) » pas qu’une nouvelle dissolution de l’Assemblée, que Édouard Philippe juge « assez inéluctable » en cas de blocage persistant, permettrait d’assurer la stabilité politique.