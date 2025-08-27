PAR PAYS
Bayrou prêt à négocier si l’effort est reconnu

Par BENIN WEB TV
Mercredi 27 août sur TF1, le Premier ministre a déclaré être prêt à « ouvrir toutes les négociations nécessaires » avec les oppositions sur le budget, à condition que l’on reconnaisse d’abord « l’importance de l’effort » requis pour réaliser les économies, a-t-il précisé en évoquant le vote de confiance qu’il sollicitera de l’Assemblée nationale le 8 septembre. François Bayrou a indiqué qu’il ne « croi(t) » pas qu’une nouvelle dissolution de l’Assemblée, que Édouard Philippe juge « assez inéluctable » en cas de blocage persistant, permettrait d’assurer la stabilité politique.

