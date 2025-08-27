PAR PAYS
Argentine : des projectiles visent le président Milei, exfiltré indemne

Le président argentin Javier Milei a été pris pour cible mercredi 27 août par des projectiles — pierres et bouteilles — lancés par des manifestants mécontents d’une affaire de corruption supposée touchant son entourage, a constaté l’AFP. Circulant à bord d’un véhicule officiel en périphérie de Buenos Aires pour promouvoir son parti en vue des élections législatives d’octobre, Milei a été exfiltré par ses services de sécurité et est indemne, a indiqué le porte-parole présidentiel. « Ils ont attaqué à coups de pierres le cortège dans lequel se trouvait le président de la Nation. Il n’y a pas eu de blessés », a écrit sur X Manuel Adorni.

