Argentine-Bénin : l’AFA reporte au 24 septembre la billetterie des adieux de Messi

Les supporters devront attendre deux jours de plus pour accéder à la billetterie du match d’adieu de Lionel Messi face aux Guépards. L’ouverture est fixée au jeudi 24 septembre.

La vente des billets pour Argentine-Bénin, initialement prévue mardi 22 septembre, a été reportée de 48 heures par la Fédération argentine de football (AFA). Les places pour le match du 6 octobre au Monumental seront mises en vente jeudi 24 septembre à 18 h à Buenos Aires, soit 22 h à Cotonou, exclusivement sur Deportick.

Le changement a été annoncé quelques heures avant l’ouverture initialement programmée. L’AFA n’a pas communiqué de motif pour ce report. La modification concerne aussi la billetterie d’Argentine-Burkina Faso, rencontre fixée au 3 octobre dans le même stade.

Pour Argentine-Bénin, les tarifs déjà annoncés restent compris entre 90 000 et 480 000 pesos argentins selon les tribunes. Une place populaire pour les enfants de 3 à 10 ans coûte 29 000 pesos. La vente se fera uniquement en ligne et aucun point de vente physique n’est prévu.

Le duel face aux Guépards sera le dernier des trois matches amicaux programmés par l’Argentine pendant cette fenêtre internationale et doit marquer la dernière apparition de Lionel Messi avec l’Albiceleste. Les champions du monde 2022 affronteront d’abord la Bolivie le 30 septembre à Córdoba, puis le Burkina Faso le 3 octobre au Monumental.