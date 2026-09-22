Parakou: la police libère 22 Nigérians retenus dans une maison et traque un réseau lié à Qnet

Une intervention des forces de l’ordre a permis de déjouer une nouvelle affaire d’arnaque financière dans le nord du pays.

Le lundi 21 septembre 2026, au petit matin, les agents du commissariat du deuxième arrondissement de Parakou ont fait une descente dans une maison située au quartier Nima. Sur place, les policiers ont trouvé et libéré 22 ressortissants nigérians qui y étaient gardés dans le cadre des activités du réseau Qnet.

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​D’après les premiers éléments recueillis, ces personnes ont quitté le Nigeria après avoir été contactées par des compatriotes. Ces recruteurs leur faisaient miroiter des gains importants et rapides grâce aux activités de la structure. Lors de l’arrivée de la patrouille, les cerveaux du groupe avaient déjà pris la fuite. Ils sont désormais activement recherchés pour escroquerie en bande organisée.

​Les victimes entendues par la Brigade économique et financière

​Prises en charge par la police, les 22 victimes doivent être transférées à la Brigade économique et financière (BEF). Leurs auditions serviront à retracer leur parcours, à comprendre comment elles ont été recrutées et à évaluer les sommes d’argent versées.

À travers cette opération, les forces de sécurité invitent une nouvelle fois la population à se méfier des offres d’enrichissement facile, souvent utilisées pour cacher des pièges financiers. Les investigations se poursuivent pour retrouver les responsables en fuite.