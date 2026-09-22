Ballon d’Or 2026 : Mbappé veut dédier le trophée à l’Afrique s’il gagne

Kylian Mbappé a affirmé vouloir dédier à l’Afrique un éventuel Ballon d’Or 2026. Le capitaine des Bleus s’appuie sur 50 buts inscrits en Liga, Ligue des champions et Coupe du monde.

Kylian Mbappé a affirmé mardi 22 septembre vouloir dédier à l’Afrique le Ballon d’Or 2026 s’il remporte le trophée le 26 octobre à Londres. Dans un entretien accordé à RFI, l’attaquant du Real Madrid a dit rester très attaché à ses racines africaines et au soutien qu’il reçoit sur le continent.

Le Français appuie sa candidature sur une saison individuelle à 50 buts dans les trois principales compétitions qu’il a disputées : 25 en Liga, 15 en Ligue des champions et 10 à la Coupe du monde. Avec 22 buts en trois éditions du Mondial, il est aussi devenu cet été le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Cette moisson n’a toutefois été accompagnée d’aucun titre majeur. Le Real Madrid a terminé deuxième de Liga et a été éliminé par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, tandis que la France a quitté la Coupe du monde en demi-finales. Mbappé estime néanmoins que le Ballon d’Or doit d’abord récompenser la performance individuelle.

La concurrence reste relevée avec notamment Lamine Yamal et Ferran Torres, champions du monde avec l’Espagne et vainqueurs de Liga avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, champions d’Europe avec le PSG, ainsi que Harry Kane, champion d’Allemagne avec le Bayern. Le lauréat sera dévoilé le 26 octobre à Londres.