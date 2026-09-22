Énergie: le Bénin va exporter sa première cargaison de 250 000 barils de pétrole brut dès octobre 2026

​Le secteur pétrolier béninois franchit un palier historique. Dès le mois d’octobre 2026, le pays s’apprête à livrer sur le marché international une première cargaison de 250 000 barils de pétrole brut extrait du gisement en mer de Sèmè, situé dans le sud-est du pays.

Cette commercialisation marque l’aboutissement de plusieurs années d’efforts techniques et de relance de ce site pétrolier.

​D’après les précisions rapportées par le quotidien de service public La Nation, les opérations sont menées par Akrake Petroleum Benin, filiale de la compagnie singapourienne Rex International Holding et gestionnaire du bloc 1.

Pour ce démarrage effectif, le niveau d’extraction tourne autour de 3 000 barils par jour. La société prévoit toutefois de monter en régime progressivement pour atteindre une capacité de 5 000 à 6 000 barils quotidiens.

​Le projet avait amorcé un tournant concret en août 2025 avec le déploiement des installations lourdes sur la zone. Par la suite, le forage d’un puits de 1 405 mètres à l’horizontale, dont 950 mètres traversent une nappe de pétrole sans présence d’eau, a été couronné de succès.

Même si les premières estimations laissaient envisager un potentiel de 15 000 barils au départ, l’opérateur a privilégié un rythme de croisière plus prudent pour sécuriser l’exploitation.

​L’aboutissement de plusieurs décennies d’histoire pétrolière à Sèmè

​L’exploitation de ce gisement s’inscrit dans une histoire qui remonte à 1968, date à laquelle la société américaine Union Oil Company of California avait repéré pour la première fois des traces d’or noir dans les eaux territoriales de Sèmè, comme le rappelle un rapport de la Banque mondiale publié en mars 1984.

Après diverses campagnes d’études, d’accords successifs et d’évolutions techniques, le champ sous-marin reprend pleinement vie et place à nouveau le Bénin parmi les pays producteurs de pétrole.