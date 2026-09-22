Lionel Richie subit une intervention cardiaque et annule trois concerts

Le chanteur de 77 ans doit interrompre sa tournée après une intervention pour une fibrillation auriculaire, présentée comme réussie par son représentant.

Lionel Richie a subi une intervention cardiaque destinée à traiter une fibrillation auriculaire. Son représentant a indiqué mardi 22 septembre 2026 que la procédure s’était déroulée comme prévu et que le chanteur de 77 ans allait prendre du repos avant de remonter sur scène.

Cette pause entraîne l’annulation de trois concerts de la tournée menée avec Earth, Wind & Fire : le 26 septembre à San Francisco, le 30 septembre à Chicago et le 2 octobre à Columbus, dans l’Ohio. Les spectateurs doivent obtenir leur remboursement auprès de leur point de vente initial.

People et Entertainment Weekly rapportent que Lionel Richie a été hospitalisé cette semaine pour des troubles du rythme cardiaque. Son représentant n’a communiqué ni le nom de l’établissement ni la durée prévue de sa convalescence.

Cette nouvelle alerte survient après une hospitalisation à Saint-Louis fin août. Le chanteur avait demandé une chaise pour terminer son concert du 29 août, avant d’être admis en soins intensifs pour des examens cardiaques. Il était rentré à Los Angeles le 2 septembre.

En juin, Lionel Richie avait déjà interrompu une représentation à Saint Paul après avoir ressenti des vertiges et reporté deux concerts. Il avait repris sa tournée le 30 juin.