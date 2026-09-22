Savè: un homme et sa belle-mère arrêtés pour détention d’un crâne humain

​Une affaire macabre secoue la commune de Savè, dans le département des Collines.

Le lundi 21 septembre 2026, la Police républicaine a interpellé un homme et sa belle-mère pour détention illégale de restes d’organes humains

​Selon Le Matinal, l’intervention policière fait suite à des renseignements signalant le transport imminent d’ossements humains en direction de Cotonou. Alertés, les éléments du commissariat de Savè ont rapidement déployé un dispositif de surveillance.

Cette opération a permis d’intercepter le principal suspect à bord d’un véhicule, tandis que sa belle-mère a été appréhendée directement à son domicile.

​Une découverte dissimulée dans les broussailles

​Si les premières fouilles n’ont rien donné dans l’immédiat, les recherches se sont ensuite orientées vers un buisson situé près de la maison du gendre. C’est à cet endroit que les agents ont mis la main sur une grande boîte de conserve renfermant des fragments de crâne humain, ainsi qu’une perle enveloppée dans un plastique noir.

​Lors de son interrogatoire, l’homme est passé aux aveux. Il a affirmé avoir prélevé ces restes d’organes environ un an plus tôt, alors qu’il creusait une sépulture au cimetière de Kpambaï.

Il a ajouté avoir donné une partie du crâne à sa belle-mère, à la demande expresse de cette dernière. Face aux policiers, la dame a confirmé cette version, expliquant qu’elle comptait utiliser cet ossement pour fabriquer un remède traditionnel contre des douleurs au genou.

​Les deux suspects ont été placés en garde à vue au commissariat en attendant les suites de la procédure judiciaire.