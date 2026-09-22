Argentine-Bénin, Messi dévoile le maillot spécial de son dernier match

Lionel Messi a présenté le maillot spécial qu’il portera le 6 octobre au Monumental lors de son match d’adieu avec l’Argentine face au Bénin.

Lionel Messi a dévoilé le maillot spécial qu’il portera pour sa dernière apparition avec la sélection argentine, programmée le 6 octobre contre le Bénin au stade Monumental de Buenos Aires. L’attaquant de 39 ans a présenté la tenue sur son compte Instagram, à l’approche de ses adieux avec l’Albiceleste.

Le modèle conserve le bleu ciel et le blanc de l’Argentine, avec le nom MESSI et le numéro 10 en doré dans le dos. Le Soleil de Mai apparaît également sur la partie arrière. Cette tenue accompagne le match d’adieu organisé après l’annonce de la retraite internationale du capitaine argentin fin août.

La rencontre face aux Guépards clôturera une série de trois amicaux à domicile pour l’Argentine. La sélection de Lionel Scaloni affrontera d’abord la Bolivie le 30 septembre à Córdoba, puis le Burkina Faso le 3 octobre au Monumental. Messi, Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso ont été annoncés pour le rendez-vous du 6 octobre.

Pour le Bénin, l’affiche interviendra après les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, contre le Burkina Faso le 25 septembre puis la Mauritanie le 29 septembre. Les Guépards se rendront ensuite à Buenos Aires pour cette rencontre de prestige face aux vice-champions du monde 2026.

La billetterie du match Argentine-Bénin doit ouvrir ce mardi 22 septembre. Les tarifs annoncés vont de 90 000 à 480 000 pesos argentins selon les catégories.