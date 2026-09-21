Jusqu’à 480 000 pesos pour voir Messi face au Bénin au Monumental

L’AFA a fixé entre 90 000 et 480 000 pesos argentins les tarifs pour Argentine-Bénin, programmé le 6 octobre au Monumental de Buenos Aires pour la dernière apparition de Lionel Messi avec l’Albiceleste. La vente doit ouvrir mardi 22 septembre à 18 h sur Deportick.

Les places pour Argentine-Bénin du 6 octobre au Monumental coûteront de 90 000 à 480 000 pesos argentins, selon les tarifs publiés samedi 19 septembre par l’Association du football argentin (AFA). La rencontre doit marquer les adieux de Lionel Messi à l’Albiceleste.

La vente ouvrira mardi 22 septembre à 18 h, exclusivement sur Deportick, pour les deux rencontres programmées à River Plate : Argentine-Burkina Faso le 3 octobre et Argentine-Bénin trois jours plus tard. Le billet populaire est fixé à 90 000 pesos, tandis que celui des enfants de 3 à 10 ans coûte 29 000 pesos.

Les tribunes hautes Sívori et Centenario seront proposées à 180 000 pesos. Les secteurs moyens Sívori et Centenario ainsi que les tribunes hautes San Martín et Belgrano coûteront 320 000 pesos. Les places basses San Martín et Belgrano seront à 450 000 pesos.

Le tarif le plus élevé, 480 000 pesos, concerne les tribunes moyennes San Martín et Belgrano. L’AFA précise que la vente se fera uniquement en ligne et que les personnes en situation de handicap devront également gérer leur accès via Deportick pendant la vente générale.

Le 6 octobre avait déjà été fixé comme la date de l’adieu de Messi avec l’Argentine face aux Guépards. La nouvelle grille tarifaire précise désormais les conditions d’accès au Monumental pour ce rendez-vous.

Avant le Bénin, l’Argentine affrontera la Bolivie le 30 septembre au stade Mario Alberto Kempes de Córdoba, puis le Burkina Faso le 3 octobre au Monumental. Les tarifs de River Plate s’appliquent aux deux rencontres des 3 et 6 octobre.