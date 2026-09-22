Sécurité routière: vaste offensive de la Police républicaine contre les infractions au code de la route

​La Police républicaine intensifie la répression des manquements aux règles de circulation sur le territoire national.

Depuis le dimanche 20 septembre 2026, les forces de l’ordre ont enclenché une campagne d’envergure ciblant automobilistes et motocyclistes en infraction au Code de la route. Selon les données rapportées par la station Bip Radio, plus de cent conducteurs de deux-roues et une dizaine d’automobilistes ont été interpellés et sanctionnés au cours des deux premières journées d’opération à travers plusieurs points stratégiques.

​La traque s’est nettement accélérée ce mardi 22 septembre 2026 dans la métropole économique. Rien que dans la zone de Fidjrossè, plus d’une quarantaine de motocyclistes ont été interceptés en l’espace d’une seule heure, tandis que de nombreux automobilistes ont été appréhendés sur le boulevard de la Marina.

​Les contrevenants s’exposent à une grille tarifaire stricte : l’usage du téléphone au volant ou au guidon est sanctionné d’une amende de 20 000 francs CFA, la surcharge donne lieu à une pénalité de 10 000 francs CFA, la circulation en sens interdit coûte 6 000 francs CFA, et le défaut du port de casque protecteur est verbalisé à hauteur de 5 000 francs CFA.

Les patrouilles portent également une vigilance rigoureuse sur le respect des feux de signalisation. Toute violation d’un feu rouge expose l’auteur aux sanctions réglementaires prévues par les textes.

​Un déploiement coordonné dans les grandes agglomérations du pays

​Loin de se limiter à la capitale économique, ce tour de vis sécuritaire couvre l’ensemble des pôles urbains du Bénin. Des détachements policiers sont activement déployés sur les carrefours et artères des communes d’Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji, Ouidah, Bohicon et Parakou.

L’objectif affiché par le commandement policier reste l’éradication des comportements à risque, la préservation des vies humaines et la restauration d’une discipline collective durable sur le réseau routier national.