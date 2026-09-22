Sénégal : Mendy révèle avoir refusé de revenir malgré l’appel de Vieira

Le gardien sénégalais affirme que le nouveau sélectionneur a tenté de le faire changer d’avis. Après quelques jours de réflexion, il a maintenu sa retraite annoncée le 13 septembre.

Édouard Mendy a révélé que Patrick Vieira avait tenté de le convaincre de poursuivre avec la sélection du Sénégal avant l’annonce de sa retraite internationale. Le gardien de 34 ans, qui a quitté les Lions le 13 septembre, a finalement maintenu sa décision après plusieurs jours de réflexion.

Dans un entretien publié mardi 22 septembre par The Guardian, Mendy explique avoir échangé au téléphone avec le nouveau sélectionneur. La perspective de travailler avec Vieira l’a fait hésiter, mais le portier d’Al-Ahli a ensuite rappelé le technicien pour lui confirmer qu’il ne reviendrait pas sur son choix. Il précise que sa réflexion avait commencé après la dernière Coupe d’Afrique des nations.

La CAF avait officialisé sa retraite après huit années en sélection et 59 apparitions avec le Sénégal. Mendy quitte les Lions avec 31 matches sans encaisser de but et un rôle majeur dans le premier sacre continental sénégalais, remporté face à l’Égypte aux tirs au but en 2022.

Son départ ouvre une nouvelle hiérarchie dans les buts au moment où Patrick Vieira entame son mandat. Le Sénégal doit lancer les éliminatoires de la CAN 2027 contre le Mozambique le 25 septembre, puis affronter l’Éthiopie le 29 septembre.