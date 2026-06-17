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Argentine 0-1 Algérie : Chaibi lance l’Algérie

Farès Chaïbi a ouvert le score à la 8e minute pour l’Algérie face à l’Argentine, portant le tableau d’affichage à 0-1 dans ce match de Coupe du monde 2026. Le but algérien intervient alors que les deux équipes étaient encore à égalité, 0-0, et il est attribué à Chaïbi sur une passe d’Ibrahim Maza. Cette réalisation constitue le premier changement confirmé du score dans cette rencontre.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Argentine VS Algérie, le 17/06/2026 02:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette ouverture du score donne immédiatement l’avantage à l’Algérie dans le début de match. L’Argentine se retrouve menée après seulement huit minutes, tandis que la sélection algérienne dispose désormais d’une avance d’un but. Le scénario bascule donc très tôt, avec un score passé de 0-0 à 0-1. Aucun autre élément confirmé ne modifie la lecture immédiate de la partie à ce stade.

La rencontre oppose l’Argentine et l’Algérie dans la phase de groupes du Mondial 2026, au sein du Groupe J. Elle se déroule à l’Arrowhead Stadium, où ce but précoce de Farès Chaïbi place l’Algérie en tête dans ce match. À ce moment confirmé, l’événement majeur reste l’ouverture du score algérienne à la 8e minute, avec Ibrahim Maza mentionné comme passeur.

Argentine
1re periode 17' Arrowhead Stadium
Algérie
17/06/2026 02:00 Groupe J
CompositionsAvant-match
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  1. 8'But - F. Chaibi0-1Algérie · Passe : I. Maza
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1re periode 17' Arrowhead Stadium
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