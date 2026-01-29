Anglo American cède une participation de 6,6% dans Amplats pour 527 millions $

Anglo American a annoncé le 27 novembre le placement accéléré de 17,5 millions d’actions d’Anglo American Platinum (Amplats), soit environ 6,6% du capital, une opération qui a permis de lever 9,6 milliards de rands (environ 527 millions de dollars) et qui s’inscrit dans la préparation de la scission de la filiale de platine prévue d’ici mi-2025.

La cession, réservée aux investisseurs institutionnels, a été conduite par un pool de banques internationales et locales — Goldman Sachs International, Morgan Stanley et Rand Merchant Bank en qualité de coordinateurs globaux, avec Investec Bank Limited comme co-manager — afin d’accroître la liquidité des titres Amplats et d’atténuer les perturbations potentielles sur les marchés lors de la séparation complète.

Anglo American précise que le règlement du placement sur la Bourse de Johannesburg est programmé pour le lundi 2 décembre 2024 et que la transaction s’accompagnera d’une cotation secondaire prévue sur le London Stock Exchange, en complément de l’inscription principale déjà existante à Johannesburg.

Stratégie financière et conséquences pour la filiale

Il s’agit de la deuxième opération de ce type en quelques mois : en septembre, le groupe avait déjà cédé environ 5% du capital d’Amplats pour 7,2 milliards de rands (environ 397 millions de dollars). Avec la nouvelle opération, le flottant de l’action Amplats devrait augmenter de plus de 50%, selon le groupe, ce qui vise à rendre le titre plus attractif et liquide pour les investisseurs institutionnels et de détail.

Anglo American conserve une participation majoritaire dans Amplats et indique ne pas avoir l’intention de procéder à de nouvelles cessions d’actions avant la finalisation officielle de la scission. Les actions restantes détenues par le groupe seront soumises à une période de blocage de 90 jours après le placement.

La décision de séparer la filiale platine s’inscrit dans une réorganisation plus large du portefeuille d’Anglo American, axée sur la concentration des ressources et des investissements sur des actifs jugés stratégiques, notamment le cuivre, le minerai de fer de qualité supérieure et les nutriments agricoles.

Le directeur général du groupe, Duncan Wanblad, a présenté l’opération comme une étape du recentrage des activités du groupe, soulignant que la simplification du portefeuille permettrait de mobiliser des capitaux en faveur des segments prioritaires et d’alléger le bilan.

Les ressources dégagées par le placement seront utilisées pour renforcer la situation financière du groupe, qui a récemment poursuivi son désengagement des actifs non stratégiques. Parmi les opérations récentes figure la cession des actifs de charbon sidérurgique en Australie à Peabody Energy pour 3,78 milliards de dollars