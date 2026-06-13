Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes pour viol et agressions sexuelles après sa remise en liberté

Patrick Bruel, remis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 juin, fait face à deux nouvelles plaintes déposées samedi 13 juin au tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits remontant à 2007 et 2012, tandis que plusieurs autres procédures restent en cours contre l’artiste.

Le dossier a éclaté en mars dernier après une enquête de Mediapart qui a recueilli les témoignages de plusieurs femmes. Depuis, plus d’une trentaine de personnes se sont manifestées en lien avec des faits d’agressions sexuelles et de viols supposés, certains datant des années 1990 et d’autres plus récents. Parmi les plaignantes, la journaliste et animatrice Flavie Flament a porté plainte pour des agressions commises alors qu’elle avait seize ans ; elle a reçu le soutien d’Adeline Blondieau.

Interrogé dès la révélation de l’affaire, Patrick Bruel a nié les faits qui lui sont reprochés. Il a été visé par plusieurs enquêtes et mis en examen en début de semaine avant d’être relâché sous contrôle judiciaire le mercredi 10 juin. À la suite des premières révélations, l’ensemble des dates de sa tournée estivale a été annulé et ses représentations théâtrales écourtées.

Deux nouvelles plaintes au compteur

Selon un communiqué de BFMTV, deux plaintes supplémentaires ont été déposées au tribunal judiciaire de Nanterre. La première plainte évoque des faits qualifiés de tentative de viol et d’agression sexuelle, qui se seraient déroulés en octobre 2007 lors du Festival du Film de La Réunion. La seconde plainte porte sur des faits de viol et d’agression sexuelle reprochés en mai 2012.

Me Jade Dousselin, avocate des plaignantes, a déclaré à la presse : « Les témoignages affluent en nombre et nul doute qu’il faille s’attendre à des évolutions rapides et importantes de ce dossier, susceptibles de donner lieu à de nouvelles mises en examen. »

Sur le plan des mesures imposées lors de sa remise en liberté, Patrick Bruel est soumis à un contrôle judiciaire comportant plusieurs interdictions. Il lui est notamment interdit de fréquenter des salons de massage, de quitter le territoire et d’entrer en contact avec les plaignantes. Il doit également verser une caution de 500 000 euros et suivre des soins psychologiques, selon les éléments communiqués.

Domicilié à Neuilly, l’artiste reste cloîtré chez lui d’après des témoignages de voisinage rapportés par la presse. Son avocate Me Fanny Collin a indiqué que son client se dit soulagé d’avoir pu s’expliquer et qu’il continue de contester les faits. Elle a également précisé qu’aucune interdiction générale d’exercer son métier ne lui avait été imposée.

Au moment de sa remise en liberté, treize plaintes devaient encore être examinées en plus des huit procédures déjà en cours dans ce dossier.