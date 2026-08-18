Billy Blanchard riposte à une nouvelle vague de critiques

Billy Blanchard, 15 ans et fils de Julie Depardieu et Philippe Katerine, suscite une nouvelle vague de réactions sur les réseaux sociaux après ses récentes publications. Apparue après sa première sortie publique lors de la 65e édition du Festival TV de Monte‑Carlo, cette exposition en ligne alimente à la fois critiques et soutiens autour de sa vie quotidienne partagée sur Instagram.

Sa première apparition publique aux côtés de ses parents avait déjà attiré l’attention des médias et des internautes. Depuis, le jeune garçon reste sous le feu des projecteurs numériques : chaque publication est scrutée et commentée, ce qui alimente des débats sur le comportement des enfants de personnalités publiques sur les réseaux sociaux.

Sur son compte, Billy a partagé des images et vidéos de moments de vacances — journées à la piscine, soirées entre amis, instants de détente et virées shopping — qui montrent le quotidien qu’il mène loin des planches et des tournages. Ces posts, visibles par ses abonnés, ont déclenché des réactions contrastées parmi les internautes.

Billy Blanchard sous le feu des critiques

Certaines publications n’ont pas fait l’unanimité et ont donné lieu à des commentaires virulents. Parmi les messages cités sous une récente publication, on peut relever des formules très critiques : « Gosse de riches. Point barre. Affligeant à son âge. Désolée, mais je suis outrée, comme et tous les autres de faire étalage de toutes ces conneries de mode », « Complètement percher, comme les parents. Pauvre monde et en plus il se croit très intéressant », ou encore « Va un peu travailler au lieu de faire ta folle ».

D’autres commentaires expriment une désapprobation du style et des attitudes perçues : « Même les filles ne font pas autant de manières. Dommage de se sentir obligé de faire autant de simagrées pour se faire remarquer » et « Affligeant, pas d’autres mots… ». Ces messages illustrent la polarisation des avis dès lors qu’un mineur issu d’une famille médiatique expose sa vie privée en ligne.

En parallèle, plusieurs abonnés ont pris la défense du jeune adolescent. Un internaute a dénoncé la teneur des critiques en écrivant : « Les commentaires sont affligeants. Des critiques dites par des adultes à un adolescent qui s’assume pleinement. Vous n’aimez pas ? Eh bien passez votre chemin, on n’a pas besoin de faire face à la médiocrité humaine. Billy est un rayon de soleil dans ce monde fade ». Un autre commentateur a fait valoir : « Mais enfin, vous êtes sérieux les gens. Combien de personnes plus âgées que lui ici à critiquer ? (Et ce n’est pas joli). Pourtant, il paraît qu’avec l’age tu réfléchis. Amuse‑toi gamin et profite bien de tout ce que la vie t’offre ».

Ces soutiens mettent en avant la protection d’un mineur face à des attaques en ligne et la liberté d’afficher des moments personnels sur ses comptes. Plusieurs internautes relayent ainsi des messages de défense et d’encouragement sous les publications du jeune homme.