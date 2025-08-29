AFRIMA 2025: Axel Merryl face aux géants de la musique ouest-africaine

L’humoriste béninois Axel Merryl figure parmi les nommés aux All Africa Music Awards 2025 dans la catégorie du Meilleur Artiste masculin d’Afrique de l’Ouest. À 29 ans, il devient le seul Béninois en lice pour ce prix continental grâce à son tube « Titulaire » – et affrontera des poids lourds de la musique ouest-africaine lors de la cérémonie prévue du 25 au 30 novembre 2025 à Lagos, au Nigeria.

Axel Merryl, 29 ans, s’est d’abord fait connaître en tant que youtubeur et comédien avant de se lancer dans la musique. Il vient de décrocher une nomination prestigieuse aux AFRIMA 2025 dans la catégorie « Best Male Artiste in Western Africa » (Meilleur artiste masculin d’Afrique de l’Ouest).

Cette sélection fait suite au succès de sa chanson Titulaire, enregistrée en duo avec la chanteuse sénégalaise Mia Guissé et l’artiste Bass Thioung. Sorti fin 2024, ce titre afro-pop est rapidement devenu viral, cumulant des millions de vues en ligne et propulsant Axel Merryl sur le devant de la scène musicale régionale.

Les All Africa Music Awards 2025 se tiendront du 25 au 30 novembre à Lagos (Nigeria). L’artiste béninois y portera les couleurs de son pays face à neuf autres finalistes de sa catégorie, parmi lesquels figurent les superstars nigérianes Burna Boy, Davido, Wizkid, Asake et Rema, le rappeur ghanéen Black Sherif, l’Ivoirien Didi B, le Cap-Verdien Djodje et le Sénégalais VJ. La concurrence sera rude pour Axel Merryl, qui se mesure là à quelques-uns des artistes les plus en vue du moment en Afrique de l’Ouest.

Un humoriste devenu chanteur

Révélé par Internet, Axel Merryl de son vrai nom Axel Merryl Sofonnou s’est d’abord illustré dans l’humour. Dès 2013, il publie des sketchs en ligne mettant en scène des situations du quotidien avec un ton décalé, ce qui lui vaut un succès viral et le titre d’« ambassadeur de l’humour béninois ».

Ses vidéos comiques atteignant des millions de vues, il fédère aujourd’hui une importante communauté de fans, sa chaîne YouTube compte plus de 1,3 million d’abonnés et il cumule des millions de followers sur TikTok et Instagram.

Fort de cette popularité, Axel Merryl a progressivement élargi sa palette artistique pour embrasser une carrière musicale. En 2021, il crée la surprise avec un premier single intitulé Kimi, dont le clip dépasse 1 million de vues en seulement 18 heures sur YouTube.

Encouragé par cet engouement, il multiplie les morceaux mêlant afrobeat et humour, avant de décider en 2023 de mettre sa casquette d’humoriste entre parenthèses afin de se consacrer pleinement à la musique. Il sort alors son premier album Température, dont est extrait Titulaire devenu depuis l’un des hits afro-pop majeurs de 2024 au Bénin et au-delà.

Créés en 2014 avec le soutien de l’Union africaine, les AFRIMA (All Africa Music Awards) se sont imposés comme l’une des plus hautes distinctions de la musique africaine. « This is global. This is AFRIMA, the biggest music entity on the face of the continent » souligne d’ailleurs le comité international, témoignant du rayonnement grandissant de l’événement.

La compétition couvre l’ensemble du continent à travers près de 40 catégories régionales et thématiques, et la cérémonie finale – organisée cette année à Lagos – sera retransmise en direct dans plus de 80 pays, offrant aux artistes nominés une vitrine exceptionnelle sur la scène internationale.