Bénin : OPA, lauréat du Prix Découvertes RFI 2026

Le jury du Prix Découvertes RFI, complété par le vote du public et présidé cette édition par MC Solaar, a porté ses suffrages sur OPA, artiste béninois qui se distingue par un univers musical mêlant afrobeat, soul et jazz. Cette récompense 2026 consacre une démarche artistique clairement tournée vers les métissages sonores.

Son répertoire puise autant dans les rythmes contemporains que dans les palettes traditionnelles du Bénin, créant un son à la fois moderne et profondément ancré. OPA revendique des filiations avec des figures comme Angélique Kidjo et Fela Kuti, ainsi qu’avec le légendaire ensemble Poly-Rythmo, dont il embrasse l’héritage pour le remanier à sa manière.

Natif de Bohicon, le chanteur se fait remarquer par une interprétation soyeuse, alternant le fon, le français et l’anglais. Sa première apparition notable auprès du grand public remonte à son single « Yelian », qui lui a ouvert les portes des réseaux professionnels locaux et suscité l’intérêt de noms reconnus de la scène béninoise tels que Dibi Dobo, Jay Killah, Amir El Presidente ou Jupiter ; des artistes étrangers comme Locko et Pit Bacardi ont aussi salué son travail.

Sur le plan discographique, OPA a amorcé une progression visible : en 2024 il publie l’EP Goslow, quatre titres qui rencontrent un fort écho, et le single « Che Che Che » lui permet de décrocher le trophée de Révélation de l’année lors des Bénin Top 10 Awards. L’année suivante, il confirme avec Afrocharm, un EP de six morceaux où se mêlent sensualité et influences afro-contemporaines.

Scène, équipe et perspectives

Entouré par le label Vip Tribe, l’artiste a structuré son projet avec une approche professionnelle affirmée, visant à consolider une équipe solide autour de sa carrière. Après des prestations remarquées à Cotonou, notamment au festival We Love Eya, il a franchi une étape en se produisant à Douala pour l’événement End Of The Year organisé par le studio Hennessy fin 2025 — sa première apparition scénique en dehors du Bénin.

Cette reconnaissance publique et critique positionne OPA parmi les révélations les plus surveillées de la nouvelle génération béninoise. Son travail s’inscrit dans une volonté constante de faire dialoguer les racines africaines et les courants musicaux internationaux, tout en préservant une identité authentique et reconnaissable.