La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Bénin

« Je recherche ma perruque », Zeynab après son show aux Vodun Days 2026

Au lendemain de sa prestation très remarquée aux Vodun Days 2026 à Ouidah, la chanteuse béninoise Zeynab a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux en lançant un appel inattendu. Dans un message publié ce vendredi 9 janvier 2026 sur Facebook, l’artiste dit rechercher la perruque qu’elle a projetée dans le public en pleine montée d’adrénaline, lors de son concert de la veille.

Yves Konan Aka
Yves Konan Aka
Voir tous ses articles
SHOWBIZ
396 vues
Zeynab Abib en concert, célébrant l'amour avec des tissus Hollantex colorés.
2 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

La scène s’est jouée sous les projecteurs et devant une foule en liesse. En pleine performance dans la nuit du jeudi 8 janvier 2026, Zeynab, emportée par l’énergie du spectacle, a lancé sa perruque au public, provoquant une explosion d’ovations. Un geste spontané, typique de l’intensité qui a marqué cette soirée exceptionnelle des Vodun Days 2026.

Quelques heures plus tard, l’artiste a choisi l’humour pour raconter l’anecdote. « JE CHERCHE MA PERRUQUE. QUI A PRIS ÇA, PARDON, AMÈNE ÇA À L’ADRESSE EN COMMENTAIRE », a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Une publication qui a rapidement fait le tour de la toile, suscitant commentaires amusés, partages et clins d’œil de ses fans.

Ce moment insolite s’est produit lors d’une prestation partagée avec le chanteur Fanicko et l’icône mondiale Angélique Kidjo. Ensemble, ils ont électrisé la scène installée à la plage d’Ouidah et ont confirmé le caractère spectaculaire et fédérateur de cette édition 2026 des Vodun Days.

Un concert géant aux allures de vitrine mondiale

Au-delà de l’épisode de la perruque, la soirée restera gravée comme l’un des temps forts des Vodun Days 2026. Des milliers de festivaliers ont envahi la plage pour assister à un concert géant réunissant des artistes de renom, venus du Bénin et d’ailleurs.

GHIX Officiel & X-Time, Axel Merryl, Bobo Wê, Meiway, Vano Baby, mais aussi des stars internationales comme Ciara et Davido ont tour à tour enflammé la scène. Une programmation riche qui a confirmé l’ambition des Vodun Days : célébrer la culture béninoise tout en l’ouvrant au monde, dans une ambiance festive et mémorable.

À NE PAS MANQUER
Fil d'actu
17:33 Nouvelle défection à l’UPR : l’ancien député Tadjou Akadiri claque la porte
14:55 Patrice Talon : « Il n’est pas bon que les mêmes personnes exercent trop longtemps le pouvoir »
14:19 Bénin: sur ses propos face à la jeunesse, Boni Yayi répond à Patrice Talon
13:41 Bénin: un boulanger condamné à 6 mois de prison pour vente de pains impropres et outrage
18:59 Crans‑Montana : Jacques Moretti, co‑propriétaire du bar, placé en détention préventive
18:57 « Je recherche ma perruque », Zeynab après son show aux Vodun Days 2026
18:47 Iran : l’ONU réclame une enquête indépendante sur les morts aux manifestations
18:36 Iran: le chef de la diplomatie accuse Washington et Tel‑Aviv d’ingérence directe dans les manifestations
18:25 Mer Noire : l’Ukraine accuse la Russie d’avoir attaqué deux cargos, un marin syrien tué
16:35 Pont Mali–Burkina détruit, tirs près de l’aéroport de Bamako-Sénou
16:29 CAN 2025: l’arbitre du match Algérie vs Nigeria écarté…à cause de ses crampons
16:22 Côte d’Ivoire : le parquet réclame 05 ans de prison pour Mamadou Hawa Gassama
16:17 Elections du 11 janvier 2026 : des mesures de sécurité annoncées sur toute l’étendue du territoire
15:19 Aïd El-Adha 2026 : l’Algérie annonce l’importation d’un million de moutons
15:18 Parlement français : une motion de censure déposée contre le gouvernement Lecornu
15:07 Iran : Khamenei traite les manifestants de «vandales» et promet de ne pas céder aux «saboteurs»
15:03 Spotify: Wizkid franchit la barre des dix milliards d’écoutes
14:56 Pétrolier saisi dans l’Atlantique : Moscou dit que Washington a libéré deux marins russes
14:49 Diplomatie : Emmanuel Macron réaffirme le partenariat stratégique entre la France et l’Afrique
17:33 Nouvelle défection à l’UPR : l’ancien député Tadjou Akadiri claque la porte
14:55 Patrice Talon : « Il n’est pas bon que les mêmes personnes exercent trop longtemps le pouvoir »
14:19 Bénin: sur ses propos face à la jeunesse, Boni Yayi répond à Patrice Talon
13:41 Bénin: un boulanger condamné à 6 mois de prison pour vente de pains impropres et outrage
18:59 Crans‑Montana : Jacques Moretti, co‑propriétaire du bar, placé en détention préventive
18:57 « Je recherche ma perruque », Zeynab après son show aux Vodun Days 2026
18:47 Iran : l’ONU réclame une enquête indépendante sur les morts aux manifestations
18:36 Iran: le chef de la diplomatie accuse Washington et Tel‑Aviv d’ingérence directe dans les manifestations
18:25 Mer Noire : l’Ukraine accuse la Russie d’avoir attaqué deux cargos, un marin syrien tué
16:35 Pont Mali–Burkina détruit, tirs près de l’aéroport de Bamako-Sénou
16:29 CAN 2025: l’arbitre du match Algérie vs Nigeria écarté…à cause de ses crampons
16:22 Côte d’Ivoire : le parquet réclame 05 ans de prison pour Mamadou Hawa Gassama
16:17 Elections du 11 janvier 2026 : des mesures de sécurité annoncées sur toute l’étendue du territoire
15:19 Aïd El-Adha 2026 : l’Algérie annonce l’importation d’un million de moutons
15:18 Parlement français : une motion de censure déposée contre le gouvernement Lecornu
15:07 Iran : Khamenei traite les manifestants de «vandales» et promet de ne pas céder aux «saboteurs»
15:03 Spotify: Wizkid franchit la barre des dix milliards d’écoutes
14:56 Pétrolier saisi dans l’Atlantique : Moscou dit que Washington a libéré deux marins russes
14:49 Diplomatie : Emmanuel Macron réaffirme le partenariat stratégique entre la France et l’Afrique
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant