« Je recherche ma perruque », Zeynab après son show aux Vodun Days 2026

Au lendemain de sa prestation très remarquée aux Vodun Days 2026 à Ouidah, la chanteuse béninoise Zeynab a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux en lançant un appel inattendu. Dans un message publié ce vendredi 9 janvier 2026 sur Facebook, l’artiste dit rechercher la perruque qu’elle a projetée dans le public en pleine montée d’adrénaline, lors de son concert de la veille.

La scène s’est jouée sous les projecteurs et devant une foule en liesse. En pleine performance dans la nuit du jeudi 8 janvier 2026, Zeynab, emportée par l’énergie du spectacle, a lancé sa perruque au public, provoquant une explosion d’ovations. Un geste spontané, typique de l’intensité qui a marqué cette soirée exceptionnelle des Vodun Days 2026.

Quelques heures plus tard, l’artiste a choisi l’humour pour raconter l’anecdote. « JE CHERCHE MA PERRUQUE. QUI A PRIS ÇA, PARDON, AMÈNE ÇA À L’ADRESSE EN COMMENTAIRE », a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Une publication qui a rapidement fait le tour de la toile, suscitant commentaires amusés, partages et clins d’œil de ses fans.

Ce moment insolite s’est produit lors d’une prestation partagée avec le chanteur Fanicko et l’icône mondiale Angélique Kidjo. Ensemble, ils ont électrisé la scène installée à la plage d’Ouidah et ont confirmé le caractère spectaculaire et fédérateur de cette édition 2026 des Vodun Days.

Un concert géant aux allures de vitrine mondiale

Au-delà de l’épisode de la perruque, la soirée restera gravée comme l’un des temps forts des Vodun Days 2026. Des milliers de festivaliers ont envahi la plage pour assister à un concert géant réunissant des artistes de renom, venus du Bénin et d’ailleurs.

GHIX Officiel & X-Time, Axel Merryl, Bobo Wê, Meiway, Vano Baby, mais aussi des stars internationales comme Ciara et Davido ont tour à tour enflammé la scène. Une programmation riche qui a confirmé l’ambition des Vodun Days : célébrer la culture béninoise tout en l’ouvrant au monde, dans une ambiance festive et mémorable.