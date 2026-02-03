Afreximbank mise sur 8 startups africaines pour accélérer le commerce intra-africain

Afreximbank a retenu huit startups africaines à fort potentiel pour la première promotion de son Afreximbank Accelerator Program : un accélérateur de trois mois, lancé en mars 2026, qui propose jusqu’à 250 000 dollars d’investissement en fonds propres par entreprise, un accompagnement spécialisé et un accès au réseau commercial panafricain, sélectionnées parmi plus de 1 600 candidatures issues d’Afrique, de la diaspora et de la région caribéenne.

Conçu pour lever les freins structurels au commerce intra‑africain et soutenir l’industrialisation du continent, ce programme intensif cible des projets capables d’améliorer les flux commerciaux, la chaîne d’approvisionnement et l’intégration des marchés locaux et transfrontaliers. Les sociétés retenues opèrent dans des secteurs jugés prioritaires : agriculture, commerce électronique, fintech, accès aux marchés, logistique et fabrication.

La sélection, menée par Afreximbank, s’est appuyée sur des critères précis : robustesse du modèle économique, potentiel d’impact sur les échanges intra‑continentaux et alignement stratégique avec les objectifs de la Zone de libre‑échange continentale africaine (ZLECAf). Outre le financement en capital potentiel, les finalistes recevront un encadrement par des experts du commerce international, des investisseurs et des acteurs reconnus de l’écosystème entrepreneurial panafricain.

Un programme structuré autour de mentorat, formation et mise en réseau

Le parcours proposé combine modules d’apprentissage à distance, ateliers pratiques et sessions présentielles organisées dans plusieurs pôles régionaux : Abuja, Nairobi et le siège de la banque au Caire. Afreximbank indique que l’objectif est de proposer un cadre structurant pour accélérer la montée en échelle des entreprises et faciliter leur insertion dans des chaînes de valeur à l’échelle du continent.

Les participants bénéficieront d’une immersion au sein du réseau d’Afreximbank, avec des opportunités de partenariats commerciaux, d’accès à des financements complémentaires et de mise en relation avec des acteurs publics et privés. Le programme prévoit également une journée de démonstration finale durant laquelle les startups présenteront leurs solutions devant un parterre d’investisseurs internationaux, de décideurs publics et de dirigeants industriels.

Selon la banque, l’initiative entend favoriser l’émergence de solutions conçues sur le continent et adaptées aux réalités des marchés africains, en accompagnant des entreprises susceptibles de faciliter l’exécution d’échanges transfrontaliers et de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement.

La sélection d’une cohorte restreinte, issue d’un vivier de plus de 1 600 candidatures, traduit la volonté d’Afreximbank d’investir dans des projets à fort potentiel de transformation commerciale et industrielle. Les modalités de versement des fonds propres, les critères détaillés d’éligibilité et le dispositif d’évaluation de l’impact ont été présentés par la banque dans sa communication officielle.

Haytham Elmaayergi, vice‑président exécutif en charge de la Global Trade Bank d’Afreximbank, a souligné que l’innovation était au cœur de la stratégie de la banque pour transformer durablement le commerce intra‑africain