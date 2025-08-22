Affaire Epstein : la Justice américaine publie un entretien récent de Ghislaine Maxwell

PAR PAYS
Le ministère américain de la Justice a publié vendredi 22 août la retranscription et la bande audio d’un récent entretien avec Ghislaine Maxwell, complice de Jeffrey Epstein, accusé d’avoir dirigé un réseau de trafic sexuel pédocriminel avant de se suicider en prison en 2019. Cette divulgation intervient alors que le gouvernement de Donald Trump fait face à des accusations de manque de transparence dans cette affaire. Todd Blanche, haut responsable du ministère qui a mené l’entretien fin juillet avec Ghislaine Maxwell, détenue aujourd’hui dans une prison du Texas, a assuré : « À l’exception du nom des victimes, chaque mot est inclus. Rien n’a été enlevé. Rien n’a été caché. »

