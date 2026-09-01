Aaliyah : des accusations familiales relancent un litige sur des droits musicaux

Barry Hankerson affirme, dans des pièces relayées par la presse américaine, que son fils Jomo avait été chargé de coordonner le voyage de la chanteuse aux Bahamas en 2001. Jomo poursuit parallèlement son père et Blackground Records pour plus de 1,2 million de dollars.

Selon des documents judiciaires rapportés par TMZ et Us Weekly, Jomo Hankerson poursuit son père Barry Hankerson et Blackground Records dans un litige sur des droits liés notamment à Aaliyah, Toni Braxton, DMX et Timbaland. Il réclame plus de 1,2 million de dollars et 12 % des revenus concernés. Dans ces mêmes pièces, Barry Hankerson soutient que son fils avait été rémunéré pour coordonner le voyage d’Aaliyah aux Bahamas et affirme que l’accident aurait pu être évité si cette mission avait été menée à bien.

Jomo Hankerson nie les accusations dirigées contre lui. Barry Hankerson conteste de son côté la validité de l’accord invoqué par son fils, qu’il dit entaché de fraude. Le litige reste en cours.

Aaliyah est morte le 25 août 2001, à 22 ans, dans le crash d’un Cessna 402B survenu peu après le décollage de Marsh Harbour, aux Bahamas, après le tournage du clip de « Rock the Boat ».

People rappelle que les neuf personnes à bord ont péri. Le magazine cite les enquêtes selon lesquelles l’appareil était surchargé d’environ 700 livres, tandis que le pilote n’était pas qualifié pour ce type d’avion et avait de l’alcool et de la cocaïne dans l’organisme.