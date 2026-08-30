Lil Nas X annonce la mort de sa mère Tameka Hill

Le rappeur américain a annoncé samedi 29 août 2026 sur Instagram la mort de sa mère, Tameka Hill. Aucune cause de décès n’a été rendue publique, alors que l’artiste traverse une année déjà marquée par une procédure pénale et un suivi en santé mentale.

Lil Nas X a annoncé samedi 29 août 2026 sur Instagram la mort de sa mère, Tameka Hill, en publiant un hommage personnel. L’artiste américain n’a communiqué ni l’âge ni la cause du décès, mais son message a rapidement suscité de nombreuses réactions en ligne.

Le rappeur avait déjà évoqué publiquement une relation compliquée par l’addiction de sa mère. En 2021, il expliquait que cette situation avait créé de la distance entre eux, tout en affirmant qu’il restait de l’amour entre eux.

Cette annonce intervient dans une année déjà difficile pour le chanteur. Dans le dossier ouvert après son arrestation d’août 2025 à Los Angeles, les autorités judiciaires locales ont retenu contre lui trois chefs de battery with injury on a police officer et un chef de resisting an executive officer.

Le 6 avril 2026, le juge Alan Schneider a accordé à Lil Nas X un programme de diversion en santé mentale de deux ans. Cette décision judiciaire compte parmi les derniers faits publics majeurs concernant l’artiste avant l’annonce du 29 août.