Colombie : 20 guérilleros tués dans des bombardements du nouveau gouvernement

Le président Abelardo de la Espriella a annoncé la mort de vingt combattants dissidents des Farc lors d'une opération militaire menée à l'aube dans le département du Guaviare, dans le sud de la Colombie.

Vingt combattants dissidents des Farc ont été tués lors d’une opération militaire menée à l’aube dans le département du Guaviare, dans le sud de la Colombie, a annoncé lundi 1er septembre 2026 le président Abelardo de la Espriella. Il s’agit de l’une des frappes les plus meurtrières menées depuis l’entrée en fonction de son gouvernement contre les groupes armés issus de l’ex-guérilla des Farc.

« Nous avons neutralisé 20 narco-terroristes, capturé cinq personnes et récupéré deux mineurs », a déclaré le chef de l’État dans une vidéo diffusée sur X. Les forces armées colombiennes ont également saisi 26 fusils, quatre mitrailleuses, trois pistolets, dix équipements de campagne et treize gilets pare-balles au cours de cette opération.

Baptisée « Azarías » par les autorités colombiennes, l’opération visait la structure Carolina Ramírez, une dissidence de l’ex-guérilla des Farc placée sous le commandement du rebelle le plus recherché du pays, alias Iván Mordisco. Parmi les personnes tuées figure l’un des chefs de cette structure, identifié sous l’alias « Tigre ». Alias « Víctor », présenté comme son quatrième responsable, fait partie des personnes capturées.

Selon la présidence colombienne, cette opération, autorisée deux semaines plus tôt par le chef de l’État, porte à 27 le nombre de membres de la structure Carolina Ramírez tués, capturés ou neutralisés depuis son lancement.

La traque d’Iván Mordisco se poursuit

Iván Mordisco dirige l’État-major central, la principale dissidence armée issue de l’ex-guérilla des Farc à avoir rejeté l’accord de paix signé en 2016 avec le gouvernement colombien. Le département du Guaviare, où s’est déroulée l’opération de lundi, est régulièrement le théâtre d’affrontements entre l’armée colombienne et les groupes dissidents dans le sud du pays.

Le président Abelardo de la Espriella a assuré que les opérations contre le groupe armé se poursuivraient : « Nous nous rapprochons chaque jour davantage de Mordisco », a-t-il déclaré, sans préciser de calendrier pour de nouvelles actions.