Coton : face au regain d’intérêt pour le textile, le Ghana veut relancer sa production

Le ministère ghanéen du Commerce a lancé un projet pilote de production cotonnière à Zoosale, dans la région du Nord, pour sécuriser l'approvisionnement local de l'industrie textile.

Le ministère ghanéen du Commerce, de l’Agribusiness et de l’Industrie (MOTAI) a lancé un projet pilote de relance de la production cotonnière dans la région du Nord du Ghana, avec l’objectif de sécuriser l’approvisionnement de l’industrie textile locale en matières premières. La ministre Elizabeth Ofosu-Adjare s’est rendue le 27 août 2026 sur le site pilote de Zoosale, dans la municipalité de Savelugu.

Cette relance intervient alors que la filière cotonnière ghanéenne, en déclin depuis plusieurs années, cherche un nouveau souffle pour approvisionner une industrie textile locale en pleine reconfiguration, à travers à la fois de nouveaux projets d’investissement et la réhabilitation de capacités de production existantes.

Le projet pilote porte sur une exploitation de plus de 20 hectares, où les plants de coton étaient en pleine floraison au moment de la visite ministérielle. Il s’inscrit dans une initiative baptisée « Northern Cotton Revival Initiative », qui vise à créer une « ceinture cotonnière multi-districts » reliant directement les producteurs agricoles aux fabricants de textile et de vêtement du pays. Trois partenaires accompagnent sa mise en œuvre : Benti Energies, Recell Ghana Ltd et SELOC, sous la supervision du consultant Cephas Bedi.

Sur place, la ministre était accompagnée du directeur exécutif municipal de Savelugu, Alhassan Fuseini, et du chef traditionnel de Zoosale, Naa Yahaya Yakubu. Le lendemain de cette visite, le 28 août, le président John Dramani Mahama a inauguré l’usine Northshore Apparel Ltd, une nouvelle unité de confection destinée à transformer localement la production textile.

Sécuriser l’approvisionnement de l’industrie textile

Selon le MOTAI, l’initiative doit permettre de sécuriser des matières premières locales fiables pour l’industrie textile et du vêtement, de créer des emplois dans les zones rurales du Nord et d’améliorer les revenus des producteurs agricoles. Le modèle défendu par les autorités ghanéennes repose sur un lien direct entre les exploitations cotonnières et les usines de transformation, sans intermédiaire d’importation.

Le Ghana a longtemps importé une large part de son coton brut ou de ses textiles finis, alors que le secteur cotonnier national peinait à répondre à la demande locale. La relance de zones de production comme celle de Zoosale doit, selon les autorités, permettre de réduire cette dépendance tout en consolidant l’emploi agricole régional.

Une extension prévue à d’autres districts

Le gouvernement ghanéen entend étendre progressivement ce modèle à d’autres districts de la région du Nord, dans la continuité de sa stratégie de relance industrielle du secteur textile national. Le calendrier précis de cette extension n’a pas été détaillé par le ministère à ce stade.