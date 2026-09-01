Iran: Pezeshkian conditionne un retour aux engagements de juin à Washington

Au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Bichkek, le président iranien a répété que Téhéran reprendrait immédiatement ses engagements du mémorandum de juin si Washington revenait d'abord aux siens.

Massoud Pezeshkian a déclaré le 1er septembre à Bichkek, au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, que l’Iran prendrait immédiatement des mesures réciproques si les États-Unis revenaient à leurs engagements au titre du mémorandum signé en juin.

Le mémorandum d’Islamabad du 17 juin 2026 prévoit l’arrêt immédiat et permanent des opérations militaires ainsi qu’une négociation vers un accord final dans un délai maximal de 60 jours, prolongeable d’un commun accord.

Le texte prévoit aussi le retrait progressif du blocus naval américain et des facilités pour les exportations pétrolières iraniennes, tandis que Téhéran doit organiser la reprise du passage commercial dans le détroit d’Ormuz.

Le 29 juin, le président iranien avait déjà présenté l’application du mémorandum sur le même principe de réciprocité, en affirmant que l’Iran respecterait ses engagements si Washington respectait les siens.