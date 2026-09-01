Népal: le bilan des crues dépasse 1 000 morts dans l’Himalaya

Les autorités népalaises et chinoises faisaient encore état, mardi 1er septembre, de milliers de disparus après la catastrophe déclenchée le 26 août à la frontière entre le Népal et le Xizang.

Le bilan provisoire des crues déclenchées le 26 août dans l’Himalaya dépassait 1 000 morts au 1er septembre, avec 987 décès recensés au Népal et 16 dans le Xizang, côté chinois.

Les autorités népalaises de gestion des catastrophes faisaient état de 3 916 personnes toujours portées disparues et de 11 814 personnes secourues. Selon l’Associated Press, 583 étrangers figuraient parmi les disparus.

Le gouvernement régional du Xizang a indiqué le 31 août que la catastrophe dans le district de Gyirong avait fait 16 morts et 546 disparus, selon un état arrêté au 29 août à 18 heures.

D’après l’Associated Press, la catastrophe a commencé après l’effondrement d’un glacier qui a projeté roches, glace et eau de fonte dans les vallées. Reuters indiquait le 1er septembre que les secours se concentraient sur les centrales hydroélectriques dévastées, où 279 travailleurs avaient déjà été extraits et où environ 600 personnes restaient bloquées.