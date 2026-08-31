Aya Nakamura annule au dernier moment son concert au Golden Coast de Dijon

La chanteuse a annoncé le 30 août qu'un examen médical réalisé sur place l'empêchait d'assurer sa prestation au festival de Dijon, qui doit recontacter les détenteurs de billets concernés.

Aya Nakamura a annoncé le 30 août qu’elle ne pouvait pas assurer son concert au festival Golden Coast de Dijon après un examen médical réalisé sur place juste avant sa prestation. La chanteuse figurait à la programmation du dimanche 30 août 2026 du rendez-vous dijonnais.

Le festival Golden Coast a indiqué qu’il reviendrait par mail vers les détenteurs de billets concernés avec davantage d’informations.

Le Monde a rapporté que la journée du samedi 29 août 2026, lors de la troisième édition du festival, avait affiché complet avec 32 000 spectateurs.

Le quotidien a ajouté que plus de la moitié du public venait de Bourgogne-Franche-Comté et que 15 % des festivaliers arrivaient d’Auvergne-Rhône-Alpes, devant Paris, Bordeaux et Grenoble.