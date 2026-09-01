Fer : qui sont les géants mondiaux que Simandou veut bousculer depuis la Guinée

Avec une capacité visée de 120 millions de tonnes par an et un minerai parmi les plus riches au monde, le mégaprojet guinéen de Simandou entend s’imposer face aux géants historiques du minerai de fer que sont l’Australie, le Brésil, l’Inde et la Chine.

La production mondiale de minerai de fer devrait progresser à un rythme annuel moyen de 2,2 % entre 2026 et 2030, pour atteindre 3,04 milliards de tonnes, contre une croissance moyenne de 1,2 % lors des cinq années précédentes, selon des projections de Mining Weekly relayées lundi 31 août par Agence Ecofin. Dans ce contexte, le mégaprojet minier de Simandou, en Guinée, entend bousculer la hiérarchie mondiale du secteur, dominée par un petit nombre de pays producteurs.

En 2025, quatre pays ont concentré environ 2 milliards des 2,6 milliards de tonnes produites dans le monde : l’Australie, premier producteur avec 980 millions de tonnes, suivie du Brésil (420 millions de tonnes), de l’Inde (310 millions de tonnes) et de la Chine (290 millions de tonnes). L’Iran, la Russie, le Canada et l’Afrique du Sud complètent le groupe des producteurs significatifs, selon les mêmes données.

Porté par un consortium associant le groupe britannico-australien Rio Tinto et sa filiale Simfer sur les blocs sud, ainsi que le consortium Winning Consortium Simandou (WCS) et le groupe chinois Baowu sur les blocs nord, aux côtés de l’État guinéen via la Compagnie du TransGuinéen (CTG), Simandou vise à terme une capacité d’exportation de 120 millions de tonnes de minerai par an, pour un investissement total supérieur à 21,5 milliards de dollars.

L’atout du gisement guinéen réside dans la qualité de son minerai, dont la teneur en fer est estimée à environ 65,8 %, l’une des plus élevées au monde, ce qui lui vaut d’être comparé aux meilleurs gisements brésiliens et présenté comme supérieur à plusieurs grandes mines australiennes.

Une montée en puissance progressive

Entré officiellement en production en novembre 2025, le site guinéen doit encore monter en puissance. S&P Global prévoit une production comprise entre 15 et 20 millions de tonnes en 2026, puis entre 40 et 50 millions de tonnes en 2027, avant d’atteindre sa pleine capacité.

Si cette trajectoire se confirme, la Guinée pourrait devenir le troisième producteur africain de minerai de fer dès 2026, derrière l’Afrique du Sud et la Mauritanie, avant de viser une place parmi les cinq premiers producteurs mondiaux à pleine capacité, selon les projections citées par Agence Ecofin.