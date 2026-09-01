Décès d’Édouard Balladur: l’ancien Premier ministre français s’éteint à l’âge de 97 ans

​Édouard Balladur est décédé ce lundi 31 août 2026 à Paris à l’âge de 97 ans, a annoncé sa famille, qui a précisé qu’une messe sera célébrée dans la stricte intimité familiale.

​Né le 2 mai 1929 à Izmir en Turquie au sein d’une famille arménienne installée en France, il avait grandi à Marseille avant d’intégrer Sciences Po puis l’ENA, dont il est diplômé en 1957. Il a exercé les fonctions de Premier ministre de mars 1993 à mai 1995, s’imposant comme le dernier chef du gouvernement de François Mitterrand lors de la deuxième cohabitation de la Ve République.

​D’un parcours aux côtés de Pompidou à la rupture de 1995

​Son ascension politique débute en 1964 au cabinet de Georges Pompidou, alors Premier ministre sous la présidence de Charles de Gaulle. C’est à cette occasion qu’il se lie à Jacques Chirac, nouant une alliance stratégique qui marquera durablement sa carrière.

Conseiller aux affaires sociales de Pompidou après l’accession de ce dernier à la présidence en 1969, il sert l’État jusqu’en 1974 avant de s’orienter vers le Conseil d’État et le secteur privé jusqu’en 1986.

​Sa trajectoire bascule en 1995 lorsqu’il se présente à l’élection présidentielle, entrant en compétition directe avec Jacques Chirac. Cet affrontement électoral entre alliés de longue date met fin à ses ambitions pour l’Élysée et provoque une rupture durable dans le paysage politique français.

​Implication dans l’affaire Karachi et fin de parcours

​Des décennies plus tard, sa vie publique est rattrapée par l’affaire Karachi, portant sur un financement présumé de sa campagne présidentielle de 1995 par des commissions occultes issues de contrats d’armement avec le Pakistan et l’Arabie saoudite. Poursuivi devant la Cour de justice de la République consécutivement à l’attentat de Karachi survenu en 2002 (qui avait coûté la vie à quinze personnes, dont onze ingénieurs français), il est relaxé en 2021, tandis que son ancien ministre de la Défense François Léotard est condamné.

​Retiré de la vie politique depuis 2006 après plus d’un demi-siècle d’engagement au sommet de l’État, Édouard Balladur était marié depuis 1957 à Marie-Josèphe Delacour, avec qui il a eu quatre fils.

​Réactions et hommages de la classe politique

​Le décès de l’ancien Premier ministre a suscité de nombreuses réactions institutionnelles. Le Premier ministre Sébastienlekornu a salué sur le réseau social X une « figure majeure de notre vie publique ». De son côté, François Bayrou, président du MoDem, a souligné son « sens de l’État », louant un chef de gouvernement qui « réunissait des tempéraments différents » attachés à la modération.