21 pays jugent «inacceptable» le plan de colonisation israélien en Cisjordanie

Par BENIN WEB TV
États-Unis : la cour d’appel annule une amende de 464 M$ pour fraudes visant Donald Trump

Gaza : 27 pays pressent Israël d’autoriser sans délai les médias étrangers

Gaza : le ministère de la Santé refuse l’évacuation des hôpitaux exigée par Israël

Droits sur le vin maintenus par les États-Unis, «immense déception» pour les exportateurs français

Incendies dans l’UE : plus d’un million d’hectares brûlés depuis début 2025, un record

RDC : la Haute Cour militaire acquitte François Beya, ex‑conseiller de Tshisekedi

Le Sénégal demande aux États-Unis de lever les sanctions contre quatre magistrats de la CPI

Mort en direct d’un streamer en France : l’autopsie écarte l’intervention d’un tiers

Ukraine : la Russie juge «inacceptable» l’envoi d’un contingent européen

Sabotage du gazoduc russe Nord Stream (2022) : un suspect ukrainien arrêté en Italie, selon la justice allemande

Le plan majeur de colonisation en Cisjordanie occupée approuvé mercredi 20 août par Israël a été qualifié d’« inacceptable » et de « violation de la loi internationale » jeudi par vingt-et-un pays, dont le Royaume-Uni et la France, dans un communiqué commun. Ces États ont « condamné cette décision » et exigé « avec la plus grande fermeté qu’elle soit immédiatement annulée ». Le projet, qui prévoit la construction de 3 400 logements en Cisjordanie occupée, risque de diviser ce territoire palestinien en deux et de compromettre toute continuité territoriale d’un éventuel État palestinien.

