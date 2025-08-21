21 pays jugent «inacceptable» le plan de colonisation israélien en Cisjordanie

Le plan majeur de colonisation en Cisjordanie occupée approuvé mercredi 20 août par Israël a été qualifié d’« inacceptable » et de « violation de la loi internationale » jeudi par vingt-et-un pays, dont le Royaume-Uni et la France, dans un communiqué commun. Ces États ont « condamné cette décision » et exigé « avec la plus grande fermeté qu’elle soit immédiatement annulée ». Le projet, qui prévoit la construction de 3 400 logements en Cisjordanie occupée, risque de diviser ce territoire palestinien en deux et de compromettre toute continuité territoriale d’un éventuel État palestinien.