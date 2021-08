Mercato – Juventus: la grosse annonce de Massimiliano Allegri sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, s’est prononcé sur la situation de Cristiano Ronaldo et a assuré que le Portugais ne quitterait pas la Vieille Dame cet été.

Ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo a été annoncé au PSG où il devrait remplacer Kylian Mbappé en cas de départ, mais aussi à Manchester City et au Real Madrid. Une situation qui avait fait sortir le Portugais de ses gonds. Dans un long post sur son compte Instagram, l’attaquant de la Juve avait prévenu qu’il n’accepterait pas que les gens continuent à jouer avec son nom.

« Plus que le manque de respect pour moi en tant qu’homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est traité dans les médias est irrespectueuse pour tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi que pour leurs joueurs et leur personnel », avait écrit le Lusitanien sur les réseaux sociaux.

Une sortie qui loin de faire taire les rumeurs, a déclenché d’autres polémiques. Certains médias estime que le joueur n’a jamais mentionné dans son post qu’il allait rester à la Juve. Et donc, son départ de Turin est toujours d’actualité. Une ambiance qui a obligé Massimiliano Allegri à faire quelques clarifications sur l’avenir de son attaquant.

En marge d’une conférence de presse ce samedi, le coach de la Juventus Turin a annoncé que Cristiano Ronaldo n’allait pas quitter la Vieille Dame cet été : « À moi, Ronaldo m’a dit qu’il restait, clarifions ainsi ce point. Il s’est toujours bien entraîné et a toujours été à disposition. J’ai lu des rumeurs dans les journaux, mais il n’y a jamais eu de volonté de sa part de quitter la Juventus ».

Une dernière précision qui devrait calmer les uns et les autres, surtout que le journaliste italien, très actif sur le dossier du quintuple Ballon d’or, a une nouvelle fois confirmé que le PSG n’avait de toute manière jamais envisagé de recruter CR7 cet été.