Jeux Olympiques d’hiver 2026: une première participation pour le Bénin

Pour la première fois, le Bénin sera représenté aux Jeux d’hiver à Milan-Cortina, avec le skieur Nathan Tchibozo comme unique athlète et porte-drapeau d’une participation hautement symbolique.

Le sport béninois s’apprête à franchir un cap historique. Pour la première fois de son histoire, le Bénin sera représenté aux Jeux Olympiques d’hiver, dont l’édition 2026 se tiendra à Milan-Cortina, en Italie. Une annonce officialisée par le Comité National Olympique et Sportif, qui ouvre une nouvelle page pour le pays sur la scène sportive mondiale.

Jusqu’ici absent des disciplines hivernales, le Bénin va ainsi faire son entrée dans un univers longtemps perçu comme réservé aux nations du froid. Une participation hautement symbolique, qui illustre l’élargissement progressif des horizons du sport béninois et sa capacité à s’inviter là où on ne l’attendait pas.

Tous les projecteurs seront braqués sur Nathan Tchibozo, unique athlète engagé et porte-drapeau de cette aventure inédite. Le jeune skieur incarnera à lui seul les ambitions et la fierté nationale lors de ces Jeux programmés du 6 au 22 février 2026. En dévalant les pistes italiennes, il portera les couleurs du Bénin et le rêve de tout un peuple.

Au-delà de la performance sportive, cette présence aux Jeux Olympiques d’hiver envoie un message fort : la passion, l’audace et le travail peuvent repousser toutes les frontières. Même pour un pays tropical, le ski devient désormais un terrain d’expression possible. Une première historique, appelée à inspirer les générations futures.