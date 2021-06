Togo: la HAAC soumet la diffusion des publicités à sa validation préalable

Au Togo, la diffusion des messages des spots et des affiches publicitaires est désormais soumise à un visa préalable de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Dans un communiqué lundi, la HAAC togolaise a déclaré que toute diffusion des publicités doit désormais être soumise à sa validation préalable. La décision de l’organe de régulation du paysage médiatique s’étend notamment aux publicités des tradithérapeutes, des produits de la médecine traditionnelle qui, quant à elles, sont désormais interdites sur les télévisions et radios.

La HAAC précise aux agences de communication et de publicité, aux sociétés de presse audiovisuelle, de presse écrite et en ligne de se faire visionner et valider leurs publicités par ses services avant toute diffusion sur leurs différentes plateformes. L’institution publique souligne en outre que les éléments à visionner sont à déposer au secrétariat de la Haac, tous les jours ouvrables entre 07H30 et 10H30, pour visionnage et validation et ne sont retirés que l’après-midi à partir de 14H30.

Cette injonction du service de contrôle des médias intervient dans un contexte où l’exécutif ambitionne d’élargir ses prérogatives, notamment pour assainir le cadre d’exercice des différents acteurs de l’audiovisuel et de la communication.