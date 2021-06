Vaccination anti-Covid-19: le Togo bénéficie de 29,5 millions $ de la Banque Mondiale

La Banque Mondiale a approuvé il y a quelques jours, un financement de 29,5 millions $ (près de 16 milliards FCFA), destiné à aider le Togo “à assurer la vaccination de sa population contre le coronavirus et mieux répondre aux urgences de santé publique”.

La Banque Mondiale vole au secours du Togo avec un financement de 29,5 millions $ (près de 16 milliards FCFA). L’enveloppe (allouée par l’IDA et le Fonds fiduciaire pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires) doit permettre au pays de renforcer le déploiement des vaccins, et de proposer un système de santé adéquat pour la réussite de la campagne de vaccination actuellement en cours.

La nouvelle subvention, qui est un financement additionnel du projet de renforcement de la réponse d’urgence au Covid-19, couvrira entre autres l’achat des vaccins, la mise à niveau de la chaîne de conservation et le déploiement efficace des vaccins au profit des populations. Ce sont “des ressources supplémentaires au Togo pour atteindre l’objectif de vacciner 60% au moins de sa population”, a indiqué la représentante résidente de la Banque Mondiale, Hawa Wague, qui a observé que le pays “a enregistré de nombreux succès dans la gestion du Covid-19 grâce aux mesures prises par les autorités et à un système de dépistage et de prise en charge adéquat”.

Rappelons que le Togo, qui a entamé depuis mars sa campagne de vaccination, bénéficiera dans les prochains mois des vaccins promis par les USA pour une centaine de pays du monde.